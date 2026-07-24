Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Тяга к сладкому у россиян оказалась важнее заботы о здоровье, выяснили ученые

НИУ ВШЭ: в споре вкуса и пользы побеждает вкус
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Исследователи Центра когнитивных нейронаук и Международной лаборатории экономики нематериальных активов НИУ ВШЭ выяснили, как тяга к сладкому и интерес к здоровому питанию влияют на готовность платить за колу. Эксперимент с применением ЭЭГ показал: в споре вкуса и пользы побеждает вкус. Исследование опубликовано в журнале British Food Journal.

В эксперименте участвовали 40 человек от 18 до 59 лет. Сначала участники заполнили анкету, оценивающую тягу к сладкому и внимание к здоровому питанию. Затем они пробовали шесть видов колы в два этапа. На первом напиток подавали в непомеченных стаканах, на втором показывали упаковку с информацией о содержании сахара. После каждой дегустации участники называли максимальную сумму, которую готовы заплатить за банку объемом 330 мл. Во время всего эксперимента регистрировали электрическую активность мозга.

При слепой дегустации люди с более сильной тягой к сладкому были готовы платить больше — но сам вкус оценивали так же, как остальные. Когда участники видели бренд и состав, знакомый логотип помогал лучше представить вкус конкретного напитка — тяга к сладкому усиливалась, и вслед за ней росла и готовность платить.

Интерес к здоровому питанию проявился лишь косвенно — только в данных ЭЭГ при слепой дегустации. У таких участников в момент принятия решения о покупке наблюдалось повышение активности бета-диапазона префронтальной коры, что тормозило готовность платить. После того как испытуемые видели упаковку, эта связь исчезала.

На готовность платить влияли и демографические факторы: молодые участники и женщины называли более высокую цену, при открытой дегустации — еще и люди с более высоким доходом.

«Внутренний спор между вкусом и пользой возникает не в момент дегустации, а позже — когда человек решает, сколько готов заплатить. И в этом споре тяга к сладкому оказывается сильнее беспокойства о здоровье», — отметила один из авторов исследования, младший научный сотрудник Центра когнитивных нейронаук и Международной лаборатории экономики нематериальных активов НИУ ВШЭ в Перми Дарья Семенова.

Ранее интенсивный просмотр связали телевизора связали с уменьшением объема мозга у людей среднего возраста.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!