Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Стало известно, как фекальная бактерия помогает при бессоннице

JIM: пересадка микробиоты кишечника повышает качество сна через месяц
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Китайские ученые провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование и показали, что трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) в форме капсул значимо улучшает сон у людей с хронической бессонницей. Работа опубликована в журнале Journal of Internal Medicine (JIM).

В исследовании участвовали 80 взрослых с подтвержденной хронической бессонницей из семи китайских больниц. Участники получали либо капсулы с лиофилизированной микробиотой от здоровых доноров, либо плацебо. Основные результаты фиксировались через один месяц, наблюдение продолжалось до шести месяцев.

В группе ТФМ эффективность сна выросла на 13,9 процентного пункта, а время бодрствования после засыпания сократилось на 41,5 минуты. Улучшения сохранялись на протяжении двух–шести месяцев наблюдения. В группе плацебо значимых изменений не зафиксировали.

Соавтор исследования, сотрудник Пекинского университета Янпин Бао объяснила предполагаемый механизм: при дисбиозе кишечника нарушается синтез нейромедиаторов — в первую очередь серотонина и ГАМК, — которые регулируют цикл сна и бодрствования. Пересадка здоровой микробиоты восстанавливает ось «кишечник — мозг» и нормализует их выработку.

Исследование подтверждает ранее наблюдавшуюся связь между составом кишечной микробиоты и качеством сна и впервые демонстрирует терапевтический эффект ТФМ при бессоннице в контролируемых условиях. Авторы указывают, что необходимы более крупные и длительные испытания, однако полученные данные открывают перспективный путь для лечения нарушений сна без традиционных снотворных препаратов.

Ранее ученый назвал две главные угрозы для здоровья, исходящие от засоренной кухонной вытяжки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!