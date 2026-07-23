Названы виды рака, риски которых повышает прием противозачаточных

Противозачаточные таблетки могут влиять на риски развития онкозаболеваний: некоторые виды рака встречались несколько чаще среди пользователей противозачаточных таблеток. Это рак молочной железы, печени и шейки матки, рассказала «Газете.Ru» заведующий лабораторией НИЛ здоровья женщины, матери и ребенка, доцент кафедры акушерства и гинекологии им. Савельевой Пироговского Университета Ольга Братчикова.

«Многочисленные исследования показывают небольшое повышение риска у текущих и недавних пользовательниц. Согласно последнему масштабному метаанализу, использование гормональных контрацептивов в течение пяти и более лет связано с повышением относительного риска на 20% (RR 1.20) по сравнению с теми, кто никогда их не принимал. Важно подчеркнуть, что этот риск не зависит от дозы или типа препарата и полностью нивелируется в течение 10 лет после прекращения приема», — объяснила Братчикова.

Риски рака шейки матки тоже могут повышаться, хоть и незначительно. Причем эти риски коррелируют с длительностью приема.

«Однако здесь важна оговорка: решающую роль в развитии этого заболевания играет инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ). Исследователи отмечают, что полностью исключить влияние сопутствующих факторов (особенности сексуального поведения, кратность скрининговых обследований) довольно сложно, и эти факторы могут искажать наблюдаемую связь», — сообщила доктор.

Кроме того, согласно некоторым данным, долгосрочное использование КОК связывали с небольшим повышением риска гепатоцеллюлярной карциномы в популяциях с низкой распространенностью вирусных гепатитов.

«Однако масштабное исследование 2025 года, проанализировавшее данные более чем 1,5 млн женщин, не нашло связи между приемом КОК («когда-либо принимала» против «никогда не принимала») и риском рака печени. Авторы исследования предполагают, что небольшой риск, наблюдаемый при длительном приеме, может объясняться влиянием других неучтенных факторов», — заметила Братчикова.

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