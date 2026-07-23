Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Названы виды рака, риски которых повышает прием противозачаточных

Врач Братчикова: противозачаточные влияют на риск рака груди, шейки матки и печени
SeventyFour/Shutterstock/FOTODOM

Противозачаточные таблетки могут влиять на риски развития онкозаболеваний: некоторые виды рака встречались несколько чаще среди пользователей противозачаточных таблеток. Это рак молочной железы, печени и шейки матки, рассказала «Газете.Ru» заведующий лабораторией НИЛ здоровья женщины, матери и ребенка, доцент кафедры акушерства и гинекологии им. Савельевой Пироговского Университета Ольга Братчикова.

«Многочисленные исследования показывают небольшое повышение риска у текущих и недавних пользовательниц. Согласно последнему масштабному метаанализу, использование гормональных контрацептивов в течение пяти и более лет связано с повышением относительного риска на 20% (RR 1.20) по сравнению с теми, кто никогда их не принимал. Важно подчеркнуть, что этот риск не зависит от дозы или типа препарата и полностью нивелируется в течение 10 лет после прекращения приема», — объяснила Братчикова.

Риски рака шейки матки тоже могут повышаться, хоть и незначительно. Причем эти риски коррелируют с длительностью приема.

«Однако здесь важна оговорка: решающую роль в развитии этого заболевания играет инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ). Исследователи отмечают, что полностью исключить влияние сопутствующих факторов (особенности сексуального поведения, кратность скрининговых обследований) довольно сложно, и эти факторы могут искажать наблюдаемую связь», — сообщила доктор.

Кроме того, согласно некоторым данным, долгосрочное использование КОК связывали с небольшим повышением риска гепатоцеллюлярной карциномы в популяциях с низкой распространенностью вирусных гепатитов.

«Однако масштабное исследование 2025 года, проанализировавшее данные более чем 1,5 млн женщин, не нашло связи между приемом КОК («когда-либо принимала» против «никогда не принимала») и риском рака печени. Авторы исследования предполагают, что небольшой риск, наблюдаемый при длительном приеме, может объясняться влиянием других неучтенных факторов», — заметила Братчикова.

Ранее академик РАН назвал четыре ключевых фактора для предотвращения развития рака.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!