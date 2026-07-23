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Врач предупредила об опасности самолечения препаратами для похудения

Врач Тананакина: препараты для похудения могут привести к проблемам с сердцем
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Самолечение препаратами для снижения веса может привести к проблемам с сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной системами и обменом веществ, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Прием «таблеток для похудения» без врача может привести к серьезным побочным эффектам со стороны сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной системы и обмена веществ. Опасность особенно велика при использовании сильнодействующих препаратов (агонисты GLP1, стимуляторы, мочегонные, слабительные, «жиросжигатели» из интернета), которые часто применяют не по показаниям и в неверных дозировках. К возможным осложнениям относятся: аритмии, скачки давления, нарушения ритма сна, тревога, депрессия, панические атаки, обезвоживание, электролитные нарушения, поражение печени и желчевыводящих путей, обострение хронических заболеваний ЖКТ», — объяснила врач.

Некоторые средства могут маскировать симптомы серьезных болезней или давать краткосрочный эффект за счет жидкости и мышц, а не жира.

«Перед назначением любых препаратов для снижения веса рекомендуется оценить гормональный фон, углеводный и жировой обмен, состояние сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Обычно врач смотрит: глюкозу и HbA1c, липидограмму, функцию печени и почек, ТТГ и другие гормоны по показаниям, ЭКГ и при необходимости УЗИ органов брюшной полости», — заметила доктор.

Длительное использование препаратов для снижения веса без медицинского наблюдения повышает риск накопления побочных эффектов, формирования дефицитов (белка, витаминов, микроэлементов), ухудшения состояния кожи, волос, мышц. Организм может адаптироваться к действию препарата, эффективность снижается, а попытки «усилить» эффект за счет дозы или комбинаций повышают риск осложнений.

«С точки зрения эндокринолога, базой лечения ожирения всегда остаются изменения питания, повышение физической активности и работа с пищевым поведением. Препараты для снижения веса могут быть эффективным инструментом, если их назначил врач, и только как часть комплексного, контролируемого врачом лечения, а не как «быстрое решение» из аптеки или интернета», — заключила Тананакина.

Ранее сообщалось о лекарствах, которые могут раздражать желудок и кишечник.

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