Россиянам назвали 7 самых агрессивных сорняков на даче

ПНИПУ: бодяк и пырей лишают урожая, а лебеда может пролежать в земле 50 лет

К Дню дачника, который отмечается 23 июля, ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова назвала семь самых злостных сорняков и рассказала, почему стандартные методы борьбы с ними не всегда работают. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

«Сорные растения выработали целый арсенал защитных механизмов: семена с растянутым периодом прорастания, хрупкие стебли, позволяющие корню восстановиться, и способность производить тысячи плодов даже в скудных условиях», — объяснила Комбарова.

Осот розовый (бодяк полевой) — многолетник с корнями глубиной до 1,5 м: достаточно сантиметра оставшегося в почве корня, чтобы появился новый побег. Уже 5 растений на квадратный метр снижают урожай зерновых на 18%. Семена летают на парашютиках, как у одуванчика. Мед из бодяка признан одним из лучших в мире.

Бодяк огородный выделяет горький молочный сок — его обходят и скот, и насекомые. Стебли ломаются у основания при малейшем натяжении, оставляя корень нетронутым. Лютик ползучий захватывает пространство «усами», производит около 350 семян с одного растения и ядовит: работать с ним можно только в плотных перчатках.

Лебеда — чемпион по плодовитости: до 70 000 семян с одного растения, часть сохраняет всхожесть в почве до 50 лет. Восковой налет из крахмалистых зерен блокирует гербициды. Одуванчик при полете создает вихревое кольцо для стабилизации семян. При высыхании пуховка буквально ввинчивает семя в почву. Корни после обжарки заменяют кофе.

Крапива распространяется горизонтальной сетью подземных отростков. Ее настой — эффективное органическое средство от тли и ценное удобрение. Пырей ползучий — лидер по мощи корневой системы: глубина до 2,5 м, плотность до 3 кг на квадратный метр. Выделяет вещества, тормозящие рост соседних культур.

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