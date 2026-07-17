Какие садовые растения нельзя употреблять с лекарствами, рассказал провизор

Некоторые садовые растения вступают в опасное взаимодействие с лекарствами. Чаще всего проблемы возникают с тремя растениями: зверобой активирует ферменты печени, которые ускоряют расщепление многих лекарств, а валериана и пустырник при взаимодействии с седативными препаратами могут вызвать непредсказуемую реакцию: как усилить седативное действие, так и наоборот — привести к перевозбуждению нервной системы. Об этом «Газете.Ru» рассказала провизор аптечной сети «Столички» Анна Крутикова.

Любое растение — это набор биологически активных соединений, которые, попадая в организм, влияют на эффективность и безопасность лекарств. Например, грейпфрутовый сок блокирует выработку в печени определенных ферментов. Из-за этого лекарственный препарат выводится из организма не полностью, происходит его накопление, и это может привести к сильной передозировке.

«Особенно осторожными стоит быть тем, кто принимает антикоагулянты (препараты, снижающие свертываемость крови), лекарства от повышенного давления, сердечные и сахароснижающие препараты. Кроме того, высокий риск нежелательных взаимодействий существует у людей, проходящих гормональную терапию, в том числе у женщин, принимающих гормональные контрацептивы, а также у тех, кто получает иммуносупрессивную терапию (это лечение, которое сдерживает защитные силы организма). В последнем случае зверобой особенно опасен: он резко снижает концентрацию жизненно важных препаратов в крови, из-за чего те перестают работать должным образом. Людям, которые принимают препараты, разжижающие кровь, например, на основе варфарина, не стоит регулярно и в больших количествах употреблять чеснок (особенно в виде экстрактов и добавок), корень женьшеня, имбирь, а также тысячелистник. Эти растения способны снижать свертываемость крови, поэтому при их сочетании с антикоагулянтами эффекты суммируются, что повышает риск кровотечений», — рассказала провизор.

По словам специалиста, опасность появляется тогда, когда человек начинает употреблять растение регулярно, в больших объемах или в концентрированном виде: пучки зелени каждый день, литры травяных чаев, настойки, экстракты. Именно в таких дозах биологически активные вещества растений могут либо снизить эффективность назначенного препарата, либо привести к его передозировке.

«Однако основное лечение можно дополнить фитотерапией, если соблюдать ряд условий: между приемом лекарственного и фитопрепарата соблюдать интервал не менее 1,5 — 2 часов. И запомните: если вы принимаете рецептурные лекарства, особенно антикоагулянты, сердечные гликозиды, гормональные препараты или иммуносупрессоры, любые садовые травы в лечебных дозах (чаи, настои, концентрированные отвары) нужно обязательно согласовывать с лечащим врачом», — заключила Крутикова.

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