Ученые обнаружили необычный спутник вне Солнечной системы

Астрономы обнаружили объект, который может стать первым подтвержденным естественным спутником за пределами Солнечной системы. Однако его статус пока остается предметом научных дискуссий. Об этом сообщила Европейская южная обсерватория (ESO), расположенная в Чили.

Необычный объект удалось обнаружить с помощью Очень большого телескопа (VLT) в системе CD-35 2722. В отличие от известных спутников Солнечной системы, он обращается не вокруг планеты, а вокруг коричневого карлика, который сам вращается вокруг звезды. Именно эта особенность вызывает вопросы относительно его классификации.

В ESO пояснили, что в случае подтверждения открытия речь может идти о первом естественном спутнике, найденном за пределами Солнечной системы.

Самым крупным объектом системы является звезда CD-35 2722, масса которой составляет примерно половину массы Солнца. Вокруг нее обращается коричневый карлик — объект, который слишком массивен, чтобы считаться планетой, но недостаточно массивен, чтобы стать звездой. Новый объект вращается именно вокруг него.

По оценкам ученых, масса предполагаемого экзоспутника составляет не менее массы Юпитера, тогда как масса самого коричневого карлика превышает массу крупнейшей планеты Солнечной системы более чем в 30 раз.

Исследователи отмечают, что обнаруженный объект достаточно массивен, чтобы его можно было считать планетой, однако он не вращается непосредственно вокруг звезды, а потому его предлагают рассматривать как спутник. При этом он существенно отличается от небольших каменистых лун Солнечной системы.

В ESO напомнили, что, несмотря на открытие более 6 тысяч экзопланет, ни один спутник за пределами Солнечной системы пока не был достоверно подтвержден. На сегодняшний день ученым удалось обнаружить лишь несколько кандидатов в экзолуны, однако убедительных доказательств их существования пока не получено.

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