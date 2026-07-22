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Наука

Найден способ остановить рост агрессивного рака простаты

STTT: созданы антитела, остановливающие рост агрессивного рака простаты
NMK-Studio/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа исследователей разработала антитела, которые в лабораторных экспериментах остановили рост кастрационно-резистентного рака простаты — одной из самых агрессивных форм болезни, плохо поддающейся стандартной гормональной терапии. Исследование опубликовано в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy (STTT).

Рак простаты — одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний у мужчин. На ранних стадиях его рост зависит от мужских половых гормонов — андрогенов, поэтому стандартным лечением служит гормональная терапия, снижающая уровень тестостерона. Однако у части пациентов опухоль со временем приобретает способность расти без гормональной поддержки. Развивается резистентный рак простаты, при котором большинство существующих препаратов малоэффективны.

Новые антитела нацелены на белок, активирующийся в условиях гормонального голодания и помогающий опухолевым клеткам выживать и делиться. Эта молекула обеспечивает сигнальный путь, ранее не рассматривавшийся как мишень при данной форме рака.

В экспериментах на клеточных культурах и мышиных моделях антитела значительно замедляли рост опухоли и снижали ее инвазивность — способность прорастать в соседние ткани. При комбинации с существующими препаратами эффект усиливался: некоторые опухоли в мышиных моделях переставали расти полностью.

Авторы подчеркивают, что речь пока идет о доклинических данных и до клинических испытаний потребуются дополнительные исследования безопасности. Тем не менее выявление нового механизма устойчивости открывает путь к принципиально иному классу препаратов против наиболее трудноизлечимых форм рака простаты.

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