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Наука

Обезьяны решают геометрические задачи не хуже дошкольников, выяснили ученые

PNAS: способность распознавать фигуры заложена эволюцией
Ivanna Pavliuk/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда исследователей выяснила, что макаки-резусы справляются с задачами на распознавание геометрических фигур примерно на том же уровне, что и дети четырех-пяти лет без математической подготовки. Результат показывает: базовое геометрическое мышление не требует обучения — оно встроено в мозг в ходе эволюции. Работа опубликована в журнале PNAS.

Умение понимать геометрию — базис математики, навигации и пространственного мышления. Долгое время ученые считали, что эта способность развивается благодаря образованию и культурному опыту. Чтобы проверить это, исследователи обратились к существам, которые никогда не ходили в школу.

В экспериментах макакам-резусам показывали наборы геометрических фигур и просили выбрать лишнюю. Задачи включали распознавание углов, симметрии, параллельности линий и базовых форм — треугольников, квадратов, окружностей. Одновременно те же задания выполняли дети дошкольного возраста, не имевшие специальной математической подготовки.

Обезьяны справлялись с большинством задач на уровне детей четырех-пяти лет. При этом они заметно хуже справлялись с задачами, требующими абстрактных геометрических концепций, — их результаты были ниже, чем у детей постарше. Это говорит о том, что базовые геометрические интуиции существуют независимо от языка и культуры, тогда как более сложные концепции требуют обучения.

Ученые полагают, что способность к базовому геометрическому распознаванию возникла у общего предка людей и макак не менее 25 миллионов лет назад — как адаптация для ориентации в пространстве и точной моторики при хватании предметов. Результаты ставят новый вопрос: каковы подлинные когнитивные «стартовые условия» человека при рождении — до начала любого обучения?

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