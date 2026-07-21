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У подростка случилось 19 микроинсультов после прыжков на батуте

Mirror: расслоение сонной артерии при спортивной травме может вызвать инсульт у детей
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Тринадцатилетний Рубен Шерс из Великобритании пережил инсульт и 19 последовавших микроинсультов — трагедия, которая началась с обычного падения на батуте. Медики установили: именно удар шеей неделей ранее разорвал стенку сонной артерии и запустил цепочку сосудистых катастроф. Об этом сообщает портал Mirror.

4 июня 2025 года Рубен неудачно упал на батуте и ушиб шею. Спустя неделю во время кросса он потерял сознание. Первые снимки показали признаки транзиторной ишемической атаки (ТИА), или микроинсульта: это кратковременное нарушение кровоснабжения мозга, которое проходит само, но служит тревожным предупреждением. Следующие несколько дней мальчик провел дома с головной болью, а вскоре родители нашли его без сознания на полу. Левая сторона лица обвисла, речь нарушилась, рука не двигалась. КТ в больнице Royal Cornwall в Труро подтвердила полноценный инсульт.

Причиной стало расслоение сонной артерии: кровь проникла между слоями стенки артерии, питающей мозг, и образовала тромб. Сгусток перекрыл кровоток, вызвав инсульт. В течение двух часов в больнице Рубен перенес еще девять микроинсультов — фрагменты тромба отрывались и достигали мозга. Его перевели в специализированный центр в Бристоле, где через двое суток последовали еще десять ТИА.

Рубену провели тромбэктомию: через бедренную артерию к месту поражения подвели катетер с миниатюрными инструментами. Главный сгусток длиной 2,5 сантиметра извлекли, в поврежденную артерию установили стент. Еще семь мелких фрагментов оторвались во время операции; один достиг мозга и был удален отдельно. Операция длилась четыре с половиной часа.

«Один из маленьких сосудов мозга взял на себя питание правой его части от левой, чтобы поддерживать Рубена. Врачи назвали это чудом», — рассказал отец мальчика Энди Шерс.

После операции Рубен пять недель заново учился двигаться в Bristol Royal Hospital for Children. Полная подвижность восстановилась, однако он быстро устает и пока не может заниматься спортом с прежней интенсивностью. По данным Ассоциации по борьбе с инсультом, ежегодно инсульт диагностируют примерно у 400 детей в Великобритании. Расслоение сонной артерии может спровоцировать не только сильный удар, но и резкое движение шеей — врачи отмечают, что такая травма встречается, в частности, среди игроков в гольф.

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