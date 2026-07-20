Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Названа суточная доза кофе, безопасная для сердца

Circulation: пять чашек кофе в день безопасны для большинства здоровых людей
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

До пяти чашек черного кофе в день не только безопасны для большинства здоровых людей, но и могут принести пользу сердечно-сосудистой системе. К такому выводу пришла группа экспертов Американской кардиологической ассоциации (AHA), опубликовавшая научное заявление в журнале Circulation.

Специалисты отмечают, что безопасной считается доза до 400 миллиграммов кофеина в сутки, что соответствует примерно трем-пяти чашкам классического черного кофе объемом 240 миллилитров. По данным экспертов, умеренное потребление напитка без сахара и сладких сиропов связано со снижением риска развития сахарного диабета второго типа, инсульта и сердечной недостаточности.

При этом ученые подчеркивают, что универсальной нормы не существует. Реакция на кофеин зависит от возраста, состояния здоровья, принимаемых лекарств, генетических особенностей и скорости обмена веществ.

Особую осторожность специалисты рекомендуют соблюдать с энергетическими шотами. В небольшой банке объемом около 30 миллилитров может содержаться от 40 до 69 миллиграммов кофеина — в несколько раз больше, чем в таком же объеме обычного кофе. Из-за высокой концентрации стимулятора такие напитки способны вызывать резкие скачки артериального давления и нарушения сердечного ритма даже у молодых здоровых людей.

Авторы также обращают внимание на способ приготовления кофе. Нефильтрованный кофе — например, эспрессо, напиток из френч-пресса или кофе по-турецки — содержит кафестол, который может повышать уровень холестерина. В фильтрованном и растворимом кофе этого вещества значительно меньше.

Ранее ученые развенчали пять популярных мифов о растворимом кофе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 20 июля. Учителям дали особый статус, а у россиян засбоил App Store
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!