Названа суточная доза кофе, безопасная для сердца

Circulation: пять чашек кофе в день безопасны для большинства здоровых людей

До пяти чашек черного кофе в день не только безопасны для большинства здоровых людей, но и могут принести пользу сердечно-сосудистой системе. К такому выводу пришла группа экспертов Американской кардиологической ассоциации (AHA), опубликовавшая научное заявление в журнале Circulation.

Специалисты отмечают, что безопасной считается доза до 400 миллиграммов кофеина в сутки, что соответствует примерно трем-пяти чашкам классического черного кофе объемом 240 миллилитров. По данным экспертов, умеренное потребление напитка без сахара и сладких сиропов связано со снижением риска развития сахарного диабета второго типа, инсульта и сердечной недостаточности.

При этом ученые подчеркивают, что универсальной нормы не существует. Реакция на кофеин зависит от возраста, состояния здоровья, принимаемых лекарств, генетических особенностей и скорости обмена веществ.

Особую осторожность специалисты рекомендуют соблюдать с энергетическими шотами. В небольшой банке объемом около 30 миллилитров может содержаться от 40 до 69 миллиграммов кофеина — в несколько раз больше, чем в таком же объеме обычного кофе. Из-за высокой концентрации стимулятора такие напитки способны вызывать резкие скачки артериального давления и нарушения сердечного ритма даже у молодых здоровых людей.

Авторы также обращают внимание на способ приготовления кофе. Нефильтрованный кофе — например, эспрессо, напиток из френч-пресса или кофе по-турецки — содержит кафестол, который может повышать уровень холестерина. В фильтрованном и растворимом кофе этого вещества значительно меньше.

Ранее ученые развенчали пять популярных мифов о растворимом кофе.