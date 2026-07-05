В России создали препарат для снижения побочных эффектов лучевой терапии

Российские ученые разработали радиопротекторный препарат, предназначенный для снижения побочных эффектов лучевой терапии. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог ведомства, академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, одна из перспективных разработок направлена на защиту организма от негативного воздействия ионизирующего излучения. Такой препарат, как отметил специалист, особенно востребован при проведении лучевой терапии, где важно не только эффективно воздействовать на опухоль, но и максимально сохранить здоровые ткани.

Каприн также подчеркнул, что подобные разработки имеют значение для обеспечения радиационной безопасности, в том числе в случае техногенных чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время препарат проходит необходимую экспертизу. По словам академика, говорить о его широком применении пока преждевременно, однако уже полученные результаты позволяют с осторожным оптимизмом оценивать перспективы дальнейшего развития этого направления.

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