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Наука

Крошечная «вселенная в бутылке» раскрыла секрет зарождения жизни на Земле

AstroJournal: молекулы CHON в звёздной пыли могли принести жизнь на Землю
NASA/ESA

Аспирантка из Австралии воспроизвела в лаборатории химию умирающих звезд — и обнаружила, что именно там рождаются молекулы, из которых, возможно, возникла жизнь на Земле. Результаты работы опубликованы в The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Около 4,56 миллиарда лет назад молодая Земля подвергалась непрерывной бомбардировке метеоритами и кометами, доставившими на поверхность колоссальные количества органических соединений. Откуда взялись эти молекулы и как именно они образовывались в космосе — один из ключевых нерешенных вопросов о происхождении жизни. Эксперимент аспирантки Сиднейского университета Линды Лозурдо дает новые ответы.

Лозурдо под руководством профессора Дэвида Маккензи откачала воздух из стеклянных трубок, заполнила их смесью азота, диоксида углерода и ацетилена и подала напряжение около 10 000 вольт. Возникший тлеющий разряд — форма плазмы — имитирует энергетические условия вблизи стареющих звезд и остатков сверхновых.

В результате на кремниевых подложках осели частицы углеродистой пыли. Анализ показал, что они содержат комплексные молекулы из углерода, водорода, кислорода и азота — так называемые CHON-молекулы, присутствующие во многих органических веществах, важных для живых организмов. Инфракрасные «отпечатки» лабораторных частиц точно совпали с сигналами реального космического вещества.

Это означает, что эксперимент корректно воспроизводит химические процессы в «космических яслях» — областях рождения звезд — и в оболочках умирающих светил. Больше не нужно ждать падения астероида: историю космического вещества можно прочесть в лаборатории по инфракрасным отпечаткам.

Команда планирует создать обширную базу данных таких отпечатков для различных типов лабораторной пыли. Астрономы смогут сопоставлять их с наблюдениями звездообразующих регионов и получать более точную картину химической эволюции Вселенной — и, возможно, нащупать маршруты, по которым молекулы жизни добрались до Земли.

Ранее на Марсебыли обнаружены впервые обнаружены сложные органические соединения.

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