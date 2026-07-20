Обычный ноутбук впервые смог «догнать» квантовый компьютер

В 2025 году квантовый компьютер компании D-Wave решил задачу моделирования динамики сотен запутанных кубитов и заявил, что ни один классический компьютер с этим не справится. Ученые из Центра вычислительной квантовой физики Института Флэтайрон в Нью-Йорке решили проверить это утверждение. Результат опубликован в журнале Science: задача была решена на обычном ноутбуке.

Главным инструментом стали тензорные сети — математическая структура, которая сжимает волновую функцию квантовой системы примерно так же, как zip-архив сжимает данные. Волновая функция сотен взаимодействующих кубитов экспоненциально растет с добавлением каждой новой частицы — ее невозможно напрямую хранить в памяти компьютера. Тензорные сети представляют эту систему в виде таблиц чисел, связанных между собой, что делает расчеты принципиально осуществимыми.

Первые вычисления Джозеф Тиндалл, ведущий автор работы, провел на личном ноутбуке с помощью библиотеки ITensor. Несмотря на скромное железо, точность результатов совпала с теоретическими предсказаниями и с данными квантового компьютера.

Ключевую роль сыграл алгоритм уверенного распространения (belief propagation), разработанный в 1980-х годах для задач искусственного интеллекта и адаптированный для трехмерных квантовых систем. Прежние методы симуляции к таким системам попросту не применялись — они оказывались слишком большими.

Авторы подчеркивают: классические и квантовые вычисления не конкурируют, а взаимно вдохновляют друг друга. Классические симуляции помогают понять пределы квантовых машин, а прогресс квантового железа подталкивает к новым алгоритмам для обычных компьютеров. Следующая цель — задачи с подвижными электронами, напрямую описывающие реальные квантовые материалы.

Ранее впервые получен сигнал с горизонта событий чёрной дыры.