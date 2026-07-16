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Наука

В Конго обнаружили новый вид обезьян с оранжевыми губами

PLOS One: в Конго нашли новый вид «квакающих» обезьян с оранжевыми губами.
Junior Amboko (CC-BY 4.0)

Ученые официально описали новый вид африканских обезьян — Colobus congoensis, или ликвели, отличающийся необычной светлой «маской» на морде и яркими оранжевыми губами. Это пятый новый вид обезьян, открытый в Африке за последние 75 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Ликвели обитает в труднодоступных тропических лесах Демократической Республики Конго. Добраться до мест его обитания можно только после перелета, поездки на мотоцикле, нескольких дней пешего пути и путешествия на лодке по реке.

Впервые ученые заметили неизвестную обезьяну еще в 2008 году на фотографии, сделанной в районе реки Ломами. Однако подтвердить существование нового вида удалось лишь спустя годы. С 2018 по 2022 год исследователи зарегистрировали 114 встреч с животными, а в 2021 году смогли провести морфологический и генетический анализ нескольких особей, конфискованных у охотников.

Анализ ДНК показал, что ликвели отделился от своего ближайшего родственника — черного колобуса (Colobus satanas) — около четырех-пяти миллионов лет назад. По словам авторов работы, столь глубокое генетическое различие стало убедительным доказательством того, что речь идет о самостоятельном виде.

Одной из самых необычных особенностей ликвели стала окраска морды. Светлая кожа вокруг рта и под носом образует характерную маску, а яркие оранжевые губы делают животное непохожим на других африканских колобусов. Исследователи предполагают, что эта особенность может отражать древние черты, существовавшие еще до разделения африканских и азиатских линий колобусов более восьми миллионов лет назад.

Новый вид оказался крайне уязвимым. Если большинство колобусов обитают на территориях площадью свыше 60 тысяч квадратных километров, то известный ареал ликвели занимает всего около 1700 квадратных километров. Основной угрозой для животных остается охота.

Авторы исследования предлагают присвоить новому виду охранный статус и включить его в список находящихся под угрозой исчезновения, чтобы запретить охоту и сохранить небольшую популяцию.

Ранее у обезьян и людей обнаружили новое неожиданное сходство.

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