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Проктолог объяснил, как распознать геморрой до появления боли

Врач Толстых: на начальной стадии распознать геморрой самому почти невозможно
Shutterstock

Геморрой может долго развиваться практически незаметно, из-за чего многие пациенты обращаются к врачу уже при появлении выраженной боли или выпадении узлов. Однако заболевание нередко начинается с ощущения зуда в анальном отверстии при длительном сидении и крови в кале. Об этом «Газете.Ru» рассказал колопроктолог, хирург проктологического центра «Эксперт» Владимир Толстых.

По словам специалиста, самостоятельно распознать геморрой в самом начале болезни бывает сложно. На первой стадии геморроидальные узлы еще небольшие и располагаются внутри анального канала, поэтому выраженных симптомов может не быть. Тем не менее существуют признаки, которые должны насторожить.

Одним из самых характерных симптомов врач назвал появление ярко-красной крови во время или после дефекации. Она может оставаться на туалетной бумаге в виде помарок или капель. Именно кровотечение нередко становится первым проявлением начинающегося геморроя.

Еще один возможный признак — дискомфорт в области анального отверстия.

«Может возникать легкое жжение, ощущение инородного тела, сопровождающееся зудом, особенно после дефекации, или при длительном сидении. Эти ощущения связаны с раздражением слизистой и возможным выделением слизи из воспаленных геморроидальных узлов», — отмечает специалист.

При геморрое нарушается венозный отток, а узлы увеличиваются, воспаляются и могут выпадать. Когда это происходит, слизистая оболочка прямой кишки раздражается. Бокаловидные клетки, которые ее покрывают, начинают активнее вырабатывать слизь — она необходима для облегчения прохождения каловых масс. Избыток слизи выходит наружу и, попадая на кожу вокруг ануса, вызывает ее раздражение, покраснение и зуд.

Эксперт подчеркнул, что эти признаки не позволяют самостоятельно поставить точный диагноз. Похожие симптомы могут сопровождать и другие заболевания кишечника, поэтому при появлении крови или постоянного дискомфорта необходимо обратиться к врачу. Ранняя диагностика позволяет начать лечение на начальном этапе и избежать развития осложнений.

Ранее в России был создан максимально щадящий метод лечения геморроя.

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