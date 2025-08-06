В России создан максимально щадящий метод лечения геморроя

В Клинике факультетской хирургии им. Н.Н. Бурденко Сеченовского Университета впервые в России применили новый прибор радиочастотной абляции (РЧА) для лечения геморроидальных узлов. После операции пациента могут выписать уже спустя несколько часов. Кроме того, новый метод менее болезненный, рассказали «Газете.Ru» в Сеченовском Университете.

Геморрой — это заболевание, при котором кровеносные сосуды прямой кишки патологически расширяются и образуют геморроидальные узлы. Отсутствие должной терапии заболевания и его прогрессирование чревато развитием осложнений, например, тромбозу, кровотечениям, болям и воспалением.

Классические хирургические методы опасны тем, что врач может повредить здоровые сосуды, что вызывает кровотечение, увеличивает длительность восстановления пациента. РЧА в отличие от других методов проходит под объективным контролем: прибор нового поколения показывает сопротивление ткани, и врач понимает, когда процедуру нужно закончить. После подобного вмешательства пациент может быть выписан уже через несколько часов.

В Сеченовском Университете применили новый прибор РЧА. В новом поколении ученым удалось сделать его воздействие более точечным. В итоге воздействие оказывается прямо на нужный участок, без ожогов соседних тканей, соответственно, болевой синдром меньше.

«В процессе лечения геморроя любым методом существует определенный алгоритм. Врачи удаляют сосуд, который питает геморроидальный узел, и геморроидальную ткань. Если с геморроидальной тканью отлично справляется и лазер, и РЧА, то применяя лазер при удалении сосуда, невозможно контролировать направление его воздействия. И это рискованно, так как можно повредить сосуд, чего категорически нельзя допускать», — рассказал доцент Кафедры факультетской хирургии №1 Юрий Киценко.

РЧА дает возможность довести иглу практически до сосуда без опасений, что он будет поврежден. Направление воздействия волны РЧА известно и предсказуемо, поэтому врач полностью контролирует ситуацию. РЧА проходит под местной седацией, также применяется охлаждение, как встроенное в аппарат, так и дополнительное.

«Первая пациентка почти сразу после операции была готова идти домой. Болевой синдром у нее был два балла из десяти, дефекация утром была практически безболезненная. Подобный эффект невозможен после применения лазера — по откликам пациентов, у них присутствует довольно сильный болевой синдром. Дело в том, что лазер не дает обратной связи, — работает только визуальный контроль, поэтому есть вероятность пережечь ткань», — уточнил Киценко.

Ранее россиянам раскрыли секрет профилактики рака.