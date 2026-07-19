Российские ученые нашли способ удешевить производство бумаги

Ученые Пермского Политеха разработали первую в России систему, которая в режиме реального времени следит за качеством воды на целлюлозно-бумажных предприятиях. Новая технология позволяет быстрее выявлять условия, при которых начинают активно размножаться бактерии, ухудшающие качество бумаги и картона. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ПНИПУ.

При производстве бумаги вода используется многократно в замкнутом цикле. Несмотря на очистку, в ней постепенно накапливаются органические остатки древесины и химических реагентов, которые становятся питательной средой для микроорганизмов. Из-за этого вода закисает, а готовая продукция теряет прочность и чаще уходит в брак.

Сейчас состояние воды контролируют с помощью лабораторных анализов, однако результаты получают с задержкой. Пока специалисты узнают о проблеме, качество воды уже может существенно ухудшиться.

Разработанная система решает эту проблему. Она непрерывно получает данные с датчиков, измеряющих температуру, кислотность и электропроводность воды, а затем с помощью математической модели объединяет их в единый показатель. Если параметры начинают отклоняться от нормы, система сразу сигнализирует о необходимости принять меры.

По словам разработчиков, важным отличием новой технологии стало то, что она оценивает не каждый показатель отдельно, а их совокупное влияние. Например, небольшое повышение температуры и кислотности по отдельности может быть безопасным, но вместе эти изменения способны резко ускорить рост бактерий.

Испытания показали, что расчеты модели совпадают с реальными изменениями, происходящими на производстве. Чем сильнее диагностический показатель отклонялся от нормы, тем заметнее ухудшались свойства бумаги.

Авторы считают, что внедрение системы позволит предотвращать появление брака еще до того, как качество продукции начнет снижаться. Это поможет уменьшить расход воды и химических реагентов, сократить объемы испорченной бумаги и картона, а также экономить предприятиям от сотен тысяч до миллионов рублей в год. В перспективе это может снизить себестоимость бумажной продукции.

Ранее ученые установили бактерии, которые могут разлагать нефть в холодных морях.