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Наука

Ученые выяснили, как сауна активизирует иммунитет

Temperature: посещение сауны активизирует белые кровяные клетки
pixabay.com

Посещение сауны может временно активизировать иммунную систему, увеличивая количество лейкоцитов – защитных клеток крови. К такому выводу пришли финские ученые, результаты исследования опубликованы в журнале Temperature.

В исследовании принял участие 51 взрослый человек, средний возраст испытуемых составил около 50 лет. Участники провели в сауне 30 минут, сделав короткий перерыв на холодный душ. После процедуры исследователи зафиксировали увеличение числа циркулирующих белых кровяных клеток, в том числе нейтрофилов и лимфоцитов, которые играют ключевую роль в защите организма от инфекций.

По словам авторов работы, эффект оказался кратковременным: примерно через полчаса после выхода из сауны показатели вернулись к исходному уровню. Тем не менее ученые считают такую реакцию важной, поскольку она свидетельствует о способности организма быстро мобилизовать иммунную защиту в ответ на тепловой стресс.

Исследователи предполагают, что под воздействием высокой температуры часть лейкоцитов временно выходит из тканей в кровоток. Это позволяет иммунным клеткам активнее «патрулировать» организм и быстрее реагировать на потенциальные угрозы.

Ученые также изучили уровень цитокинов — белков, регулирующих работу иммунной системы. В среднем существенных изменений выявлено не было, однако оказалось, что у людей с более выраженным повышением температуры тела некоторые цитокины изменялись сильнее. Это может указывать на то, что интенсивность нагрева влияет на отдельные механизмы иммунного ответа.

Авторы отмечают, что реакция организма на сауну во многом напоминает эффект умеренной физической нагрузки: в обоих случаях иммунная система кратковременно активизируется в ответ на стресс.

При этом исследователи подчеркивают, что работа оценивала последствия только одного посещения сауны. Делать выводы о долгосрочном укреплении иммунитета пока рано — для этого необходимы дополнительные исследования.

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