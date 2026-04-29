Врач рассказал, как можно прокачать иммунитет, чтобы не болеть

Один из наиболее частых вопросов, который врач слышит от пациента, — как «прокачать» иммунитет, чтобы не болеть. Усилить иммунитет можно через сон, питание и физическую активность, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт клиники «Будь здоров» Анна Абраменкова.

«На самом деле наша иммунная система — слишком сложно настроенный механизм, и любое вмешательство в него приводит либо к непредсказуемым, либо к предсказуемым, но очень печальным последствиям. Но можно помочь ему работать как следует. Поверьте, он будет вам благодарен. Во-первых, важно наладить сон. Пока мы спим, меняется скорость и интенсивность многих процессов, происходящих в организме. Это необходимо для перезагрузки, без нее все системы организма истощаются и эффективность их работы резко падает. Спите не менее 8 часов в сутки и соблюдайте режим сна и отдыха», — заметила доктор.

Во-вторых, важно соблюдать принципы здорового питания. По словам доктора, если в питании наблюдается дефицит, например клетчатки или белков, возникают проблемы с восполнением потраченных защитных веществ и строительством новых клеток. Поэтому рацион должен быть полноценным. Также полезно периодически сдавать анализы крови на предмет дефицита белка, тех или иных витаминов и микроэлементов. Какие именно анализы необходимо сдать и что принимать по результатам — подскажет врач.

«В-третьих, аэробные нагрузки (бег, плавание, ходьба, велоспорт, лыжный спорт и т.д.) помогают снизить уровень стресса, повышают выносливость организма, помогают избавиться от избыточного веса, улучшают работу системы кровообращения. А это значит, что иммунная система не будет отвлекаться на то, чтобы устранять последствия, вызванные сниженной физической активностью. Ну и важно помнить, что болеть ОРВИ в легкой форме два или три раза в год — нормально. Это, по сути, тренировка для иммунной системы», — заключила врач.

Ранее врач предупредил, что после 50 лет в кишечнике могут появиться карманы.

 
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
