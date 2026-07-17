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Наука

SpaceX отменила очередной испытательный полет Starship

SpaceX в последний момент отменила 13-й испытательный полет Starship
Eric Gay/AP

Американская компания SpaceX в соцсети X сообщила, что в последний момент отложила намеченный на четверг запуск ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship в 13-й испытательный полет.

По словам ведущего трансляции, старт был отменен уже на этапе запуска двигателей.

Позднее основатель SpaceX Илон Маск заявил, что некоторые двигатели не запустились, что вызвало автоматическую отмену пуска. В данный момент специалисты сливают топливо.

Маск выразил надежду на то, что следующая попытка запуска состоится «через несколько дней».

15 июля стоимость акций SpaceX в ходе торгов опустилась ниже цены первичного публичного размещения (IPO).

SpaceX — американская аэрокосмическая компания, основанная Илоном Маском в 2002 году. Она занимается разработкой и производством ракет-носителей, космических кораблей и спутников, а также является оператором спутниковой системы широкополосного интернета Starlink. Компания регулярно выполняет коммерческие и государственные космические запуски, а в феврале была объединена с другой компанией Маска — xAI.

Ранее СМИ раскрыли подробности ИИ-смартфона SpaceX Илона Маска.

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