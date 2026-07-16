Назван витамин, снижающий риск развития глаукомы

Витамин B3 (никотинамид) может помочь снизить вероятность развития глаукомы у людей с повышенным внутриглазным давлением — одного из главных факторов риска заболевания. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные почти трех тысяч пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.

Исследователи изучили информацию о 2920 людях с повышенным внутриглазным давлением. Участники были разделены на две группы: одна принимала никотинамид, другая — нет. За период наблюдения продолжительностью почти четыре года глаукома развилась у 3,5% пациентов из группы витамина B3 и у 9% участников из группы сравнения.

Прием никотинамида был связан со снижением риска развития глаукомы примерно на 66%. Кроме того, люди, принимавшие витамин, реже нуждались в дополнительных методах лечения: глазные капли для снижения давления потребовались 13,6% участников против 21,2% в контрольной группе, а лазерное лечение проводилось более чем в два раза реже.

Ученые предполагают, что защитный эффект может быть связан с влиянием никотинамида на уровень кофермента NAD, необходимого клеткам для выработки энергии. С возрастом его запасы снижаются, что может делать клетки сетчатки и зрительного нерва более уязвимыми к повреждениям. Витамин B3, по мнению исследователей, способен поддерживать энергетический обмен и повышать устойчивость этих тканей.

При этом авторы работы отмечают, что полученные результаты пока не означают, что никотинамид может заменить стандартное лечение или использоваться как самостоятельная профилактика глаукомы. Для подтверждения эффективности и определения безопасных доз необходимы дополнительные клинические исследования.

Ранее ученые выяснили, что препараты для профилактики мигрени снижают риск развития глаукомы.