Названы анализы, которые лучше всего показывают недостаток питательных веществ

Скрытый голод — состояние, при котором человек ест нормальное количество калорий, но при этом недополучает питательные вещества. Выявить это состояние можно по анализу волос, ногтей, мочи и крови, рассказала «Газете.Ru» профессор, зав. кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Евгения Ших.

Как отметила профессор, дома выявить это состояние сложно, врач для постановки диагноза использует различные методы: от шкал и опросов до биохимических исследований. В качестве материала для исследования чаще используется цельная кровь, реже — моча, ногти или волосы.

«Анализ ногтей позволяет выявить концентрацию микроэлементов в ногтевых пластинах, дефицит или избыток этих веществ в организме. Ногти, в отличие от крови или мочи, обладают устойчивостью к воздействию окружающей среды и метаболическим изменениям, дают данные о накоплении микроэлементов за длительный период», — рассказала доктор.

Анализ волос дает информацию о хронических изменениях содержания микроэлементов. Этот анализ может быть полезен для скрининга воздействия металлов и оценки микроэлементного статуса.

«Волосы накапливают токсичные металлы по крайней мере в 10 раз выше концентраций, обнаруженных в крови. Анализ волос на микро- и макроэлементы позволяет определить концентрацию этих веществ в волосах, что отражает информацию о состоянии минерального обмена в организме за последние 3–6 месяцев. Волосы часто предпочтительнее для выявления изменений за последние несколько месяцев, так как они быстро растут и отражают более краткосрочные изменения. Ногти, в свою очередь, дают информацию о более длительном периоде, отражая накопление микроэлементов за полгода и более», — заключила Ших.

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