В Африке обнаружили новый вид обезьян

В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян с необычной маскообразной мордой, которой ученые присвоили название Colobus Congoensis. Об этом сообщает научный журнал PLOS One.

Открытие стало одним из самых редких: это лишь пятый новый вид обезьян, зарегистрированный в Африке за последние 75 лет. Вид обитает в одном из самых труднодоступных районов Африки, где практически отсутствует инфраструктура и нет автомобильных дорог.

По словам исследователя Кейт Детвайлер из Флоридского Атлантического университета, экспедиции в район обитания ликвели требуют сложной логистики: сначала ученым приходится добираться самолетом, затем пересаживаться на мотоциклы, несколько дней идти пешком и завершать путь на лодках-долбленках.

Особый интерес у специалистов вызвал внешний вид обезьяны. Светлая кожа вокруг рта и под носом создает характерный «маскообразный» рисунок, который отличается от других африканских колобусов. При этом похожие особенности встречаются у некоторых видов азиатских колобусов.

До этого команда ученых обнаружила неизвестный вид бактерий, который никогда ранее не встречался на Земле, на китайской космической станции Тяньгун.

Ранее было названо животное, пережившее крупнейшее вымирание на Земле и захватившее океаны.