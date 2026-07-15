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Наука

СМИ сообщили о «паразитах-вампирах», угрожающих рыбным запасам Великих озер США

CNN: морские миноги могут уничтожить рыбные запасы Великих озер США за 5 лет
Courtney Kolander/Shutterstock/FOTODOM

Морские миноги могут уничтожить рыбные запасы Великих озер США и Канады в течение пяти лет, если их распространение не удастся взять под контроль. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, паразиты, получившие репутацию «вампиров», присасываются к рыбам с помощью ротовой присоски с кольцами острых зубов и высасывают из жертвы кровь и другие жидкости. В комиссии по рыболовству Великих озер (GLFC) предупредили, что популяция миног может обрушить рыбные запасы.

«Если не принять меры, популяция миног может обрушить рыбные запасы Великих озер, а вместе с ними и многомиллиардную рыболовную индустрию, всего за пять лет», — говорится в материале.

Отмечается, что в период пандемии коронавируса комиссия не смогла реализовать программу контроля из-за карантинных ограничений. За это время популяция миноги в некоторых местах выросла на 300%, а ущерб экономике составил около $2 млрд. Ежегодно необходимо уничтожать около 9 миллионов особей, чтобы предотвратить резкий рост популяции, однако полностью искоренить паразитов невозможно, сообщает телеканал.

Кроме миног, угрозу для экосистемы Великих озер представляют мидии квагга и зебровые мидии, уточняет CNN. В rонгрессе США рассматривается законопроект о выделении $500 млн на десять лет для поиска решений по борьбе с этими моллюсками.

Ранее сообщалось о самых рыбных местах России.

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