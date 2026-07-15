Пироговский Университет запустил проект чтобы узнать, каким станет человек будущего

Пироговский Университет запустил проект о будущем человека на стыке науки и искусства

Пироговский Университет начал реализацию проекта «Анатомия открытий», в рамках которого ученые и художники будут совместно исследовать влияние современных технологий, научных открытий и изменений окружающей среды на будущее человека. В августе в университете пройдет творческая резиденция, посвященная осмыслению актуальных научных и социальных вопросов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Проект продолжает научное наследие Николая Пирогова — хирурга и анатома, который одним из первых предложил опираться в медицине на точные исследования строения человеческого тела. Его метод «ледяной анатомии» стал предшественником современных технологий визуализации, включая компьютерную томографию.

В рамках резиденции участники будут работать на пересечении науки и искусства по трем направлениям. Одно из них посвящено технологическому улучшению человека и связанным с этим вопросам — от возможностей редактирования памяти до границ между лечением и изменением личности.

Другое направление рассматривает перспективы создания искусственных форм жизни и изучение природы сознания. Художники и исследователи будут обращаться к вопросам о возможностях моделирования мозга, искусственного интеллекта и границах вычислимости разума.

Третья тема связана с адаптацией жизни к экстремальным условиям — от освоения космоса и глубоководных сред до влияния человеческой деятельности на геологические процессы. В частности, участники будут изучать такие явления, как накопление микропластика и появление новых антропогенных материалов в земных породах.

Итогом работы резиденции станет выставка в Музее Пироговского Университета, где будут представлены художественные проекты, созданные на основе научных концепций.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках инициатив Десятилетия науки и технологий и направлен на развитие взаимодействия между научным сообществом, культурой и обществом.

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