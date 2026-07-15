Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса Надеждина
Наука

Пироговский Университет запустил проект чтобы узнать, каким станет человек будущего

Пироговский Университет запустил проект о будущем человека на стыке науки и искусства
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Пироговский Университет начал реализацию проекта «Анатомия открытий», в рамках которого ученые и художники будут совместно исследовать влияние современных технологий, научных открытий и изменений окружающей среды на будущее человека. В августе в университете пройдет творческая резиденция, посвященная осмыслению актуальных научных и социальных вопросов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Проект продолжает научное наследие Николая Пирогова — хирурга и анатома, который одним из первых предложил опираться в медицине на точные исследования строения человеческого тела. Его метод «ледяной анатомии» стал предшественником современных технологий визуализации, включая компьютерную томографию.

В рамках резиденции участники будут работать на пересечении науки и искусства по трем направлениям. Одно из них посвящено технологическому улучшению человека и связанным с этим вопросам — от возможностей редактирования памяти до границ между лечением и изменением личности.

Другое направление рассматривает перспективы создания искусственных форм жизни и изучение природы сознания. Художники и исследователи будут обращаться к вопросам о возможностях моделирования мозга, искусственного интеллекта и границах вычислимости разума.

Третья тема связана с адаптацией жизни к экстремальным условиям — от освоения космоса и глубоководных сред до влияния человеческой деятельности на геологические процессы. В частности, участники будут изучать такие явления, как накопление микропластика и появление новых антропогенных материалов в земных породах.

Итогом работы резиденции станет выставка в Музее Пироговского Университета, где будут представлены художественные проекты, созданные на основе научных концепций.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках инициатив Десятилетия науки и технологий и направлен на развитие взаимодействия между научным сообществом, культурой и обществом.

Ранее ученые подсчитали, когда погибнет биосфера на Земле.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Во сколько реально обходится зарплата в конверте. И что лучше: 90 тыс. рублей «серыми» или 70 «белыми»?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!