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Наука

Российские ученые смогли решить проблему «габсбургской челюсти»

В НовГУ придумали, как можно было решить проблему габсбургской челюсти
Don Juan Carreno de Miranda

Российская группа ученых, куда вошел профессор НовГУ, предложила и клинически обосновала комбинированный метод расширения верхней челюсти — проблемы, которой страдала в том числе знаменитая европейская династия Габсбургов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НовГУ.

Сужение верхней челюсти — распространенная аномалия, при которой зубам верхнего ряда не хватает места, они скучены, нередко формируется перекрестный прикус, нарушается носовое дыхание. Самый известный исторический пример наследственной деформации, связанной с недоразвитием верхней челюсти, — династия Габсбургов, самым ярким представителем которой в этом смысле стал Карл II Зачарованный.

Причиной деформации лица у Габсбургов стали близкородственные браки. У других людей факторами недоразвития и сужения верхней челюсти могут стать хроническое носовое дыхание (аденоиды, аллергии), травмы в детстве, врожденные расщелины неба, генетическая предрасположенность, а также вредные привычки, такие как длительное сосание пальца или бутылки.

До сих пор расширение верхней челюсти у взрослых проводилось с помощью двух методов. Первый — полноценная операция под наркозом с распилом костей. Второй — расширение с помощью винтов, при котором специальный аппарат крепится через микроимпланты к кости без разрезов. Эти методы либо слишком травматичны, либо недостаточно эффективны.

Группа ученых из НовГУ, Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова предложила метод MSARME (Miniscrew-Surgically-Assisted Rapid Maxillary Expansion — мини-винт-хирургически-ассистированное быстрое расширение верхней челюсти).

«Суть метода — выполнение малой хирургической кортикотомии (компактной остеотомии) в области срединного небного шва и вестибулярной поверхности альвеолярного отростка, что ослабляет костное сопротивление, после чего фиксируется расширяющий аппарат не на зубах, а напрямую на кости с помощью мини-винтов. Благодаря этому нагрузка перераспределяется на скелет, а зубы остаются нетронутыми. Дополнительно во время той же процедуры хирург добавляет остеотропный материал, который стимулирует рост новой костной ткани, предотвращая и даже устраняя сопутствующие истончения кости», — рассказал профессор кафедры стоматологии НовГУ, доктор медицинских наук Роман Фадеев.

Разработка поможет безопасно расширять верхнюю челюсть у взрослых людей, кости черепа которых уже сформировались.

Ранее сообщалось, что в России научились прогнозировать результат лечения аномалии прикуса, как у Тутанхамона.

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