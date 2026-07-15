Ученые обнаружили опасные вещества в Авачинской бухте на Камчатке

Специалисты Института мирового океана Дальневосточного федерального университета провели комплексную оценку экологического состояния акватории восточной части Авачинского залива. Оказалось, что донные отложения Авачинской бухты отнесены к чрезвычайно опасным по уровню бактериального загрязнения, рассказали «Газете.Ru» в ДВФУ.

Ученые взяли 42 пробы поверхностных вод, 42 пробы донных отложений и 45 количественных проб макробентоса на глубинах от 14 до 106 метров. Анализ включал гидрохимические показатели, микробиологические параметры, биотестирование токсичности донных отложений и оценку численности донных организмов.

Исследование показало существенные различия между внутренней частью залива — Авачинской бухтой, где расположен Петропавловск-Камчатский, и открытой акваторией у Халактырского пляжа. В бухте зафиксировано повышенное содержание органических веществ, что связано с влиянием городских стоков и рекреационной активностью. Концентрация ионов аммония у центральной набережной города превысила допустимую норму, а содержание минеральных соединений фосфора указывает на эвтрофный статус вод.

Микробиологический анализ выявил высокое количество гетеротрофных микроорганизмов в бухте — от 1,1×10³ до 8,7×10⁵ колониеобразующих единиц на миллилитр, что характеризует воды как обогащенные органикой. У центральной набережной обнаружены бактерии группы кишечной палочки, включая саму E. coli — маркер фекального загрязнения. Донные отложения в этом районе отнесены к категории «чрезвычайно опасных» по уровню бактериального загрязнения.

Биотестирование с использованием лабораторной культуры микроводоросли Phaeodactylum tricornutum подтвердило токсичность донных отложений из Авачинской бухты. В остром эксперименте пробы с нескольких станций показали высокую токсичность, угнетая рост водорослей более чем на 20%. Единственным исключением стала станция у Халактырского пляжа в открытой части залива, где водные вытяжки из донных отложений не оказали токсического эффекта.

«Несмотря на наличие факторов экологического риска во внутренней части Авачинского залива, кислородные показатели свидетельствуют о хорошем водообмене между средой бухты и открытыми водами залива. Это указывает на достаточно высокий механизм устойчивости данной акватории», — пояснил руководитель исследования Юлия Галышева.

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