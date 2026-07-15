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Наука

В России создали растительные леденцы от боли в горле

В ПГУ создали леденцы от боли в горле на основе вербены лекарственной
Shutterstock

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) изучили свойства вербены лекарственной (Verbéna officinalis) для создания растительных средств для лечения заболеваний горла и стоматологических патологий. На основе экстракта вербены будут созданы леденцы от боли в горле и линейка препаратов для стоматологии, рассказали «Газете.Ru» в Минобрнауки России.

Еще одно значимое преимущество вербены лекарственной — ее невысокая цена. Она неприхотлива в выращивании и произрастает на территории Европейской части страны, на Кавказе и Урале. Цена лечебных средств будет на 15–20% ниже существующих аналогов. Но в настоящее время вербена лекарственная используется ограниченно.

Ученые впервые определили сумму гидроксикоричных кислот в траве вербены лекарственной методом прямой спектрофотометрии. Оказалось, что вербена — кладезь фенилпропаноидов, флавоноидов, хлорогеновой и розмариновой кислот. Эти активные вещества обладают антиоксидантной, антибактериальной, противогрибковой, противовоспалительной, анксиолитической, антидепрессантной и противоопухолевой активностью.

По словам одного из авторов проекта кандидата фармацевтических наук, доцента кафедры «Общая и клиническая фармакология» Евгения Курдюкова, на основе вербены лекарственной можно создать широкую отечественную линейку стоматологических препаратов и лекарств против боли в горле.

«Гидроксикоричные кислоты содержат большое количество разнообразных веществ. Они обладают противовоспалительной активностью, часть из них работает как адаптогены и иммуностимуляторы. Как показали наши исследования, большой процент этих кислот хранит в себе вербена», — добавил ученый.

В лабораторных условиях ученые получили около 15 спиртовых образцов на основе вербены. В ходе эксперимента использовалась разная концентрацией этилового спирта: от 40 до 95%. Самой оптимальной концентрацией для вербены лекарственной оказалась в 70%.

«Результаты впечатляют. Содержание суммы гидроксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту равен 3,42%. Леденцы от боли в горле и леденцы для полости рта будут двумя разными препаратами. Последние помогут снимать воспалительный процесс, например при заболеваниях пародонта», — поделился Курдюков.

Следующий этап — создание леденцов для рассасывания против боли в горле. В их составе не будет глюкозы, что делает их доступными для людей с сахарным диабетом. Они могут появится на прилавках аптек через два года.

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