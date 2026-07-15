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Наука

Эксперт объяснила, что влияет на уровень дохода врачей

Директор «Фокус-М» Ермолаева: зачастую высокий доход врачей — компенсация за переработки
PawelKacperek/Shutterstock/FOTODOM

Высокий доход врачей сегодня – это во многом компенсация за переработки и работу на 1,5–2 ставки, считает собеседница «Газеты.Ru» директор по развитию Фокус-М, поставщика лабораторного оборудования, председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения Опоры России Евгения Ермолаева.

«На мой взгляд, ключевым фактором остается колоссальный кадровый дефицит. Принято считать, что потребность в медицинских кадрах составляет около 100 тысяч человек. В такой ситуации работодатели вынуждены точечно бороться за ценных специалистов, что и разгоняет зарплаты. Зарплата врачей разнится даже в государственных клиниках. В частных клиниках заработок высококлассного специалиста может в 2 и более раз превышать медианные значения по рынку. Это достигается за счет гибкой системы мотивации, привязки к KPI и возможности работать со сложными случаями. В то же время, в государственном секторе есть подушки безопасности в виде социальных гарантий и программ поддержки, таких как «Земский доктор» с единовременными выплатами в 2 млн рублей для врачей», — объяснила специалист.

По словам Ермолаевой, чтобы выпускники шли в профессию, необходимо не только повышать оклады.

«Здравоохранение нуждается в общей модернизации системы: внедрении современных управленческих практик, масштабной цифровизации для избавления врачей от рутины, развитии системы непрерывного образования, привязанного к карьерному росту. Исходя из нашего опыта, могу сказать, что будущее за специалистами, сочетающими глубокую клиническую экспертизу с готовностью осваивать цифровые технологии, которые должны разгрузить врачей от избыточной документации. Это позволит сосредоточиться на главном – лечении пациентов», — заключила Ермолаевой.

Ранее сообщалось, что российские работодатели считают управление зумерами самой сложной задачей из-за кибербезалаберности.

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