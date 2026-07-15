У алкоголя обнаружили необычное влияние на нервные клетки

Ученые обнаружили, что алкоголь способен вызывать противоположные изменения в работе мозга при болезни Альцгеймера. При накоплении в мозге белка амиллойда он ослабляет передачу сигналов между нейронами, а при наличии бляшек из тау-белка — усиливает ее. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuropharmacology (NРС).

Исследователи изучили две модели болезни Альцгеймера. В одной заболевание сопровождалось накоплением амилоидных бляшек между нейронами, в другой — образованием клубков тау-белка внутри нервных клеток. Затем ученые оценили, как алкоголь влияет на работу нейронной сети, отвечающей за обучение, принятие решений и способность адаптироваться к новым условиям.

Оказалось, что при амилоидной форме болезни алкоголь ослаблял передачу сигналов между нервными клетками, тогда как при тау-патологии, наоборот, усиливала ее. По словам авторов, они ожидали увидеть одинаковое негативное воздействие независимо от типа заболевания, однако результаты показали, что один и тот же фактор может вызывать противоположные изменения в зависимости от механизма развития болезни.

При этом исследователи подчеркивают, что полученные данные не свидетельствуют о какой-либо пользе алкоголя. Напротив, они показывают, что его влияние на мозг при болезни Альцгеймера значительно сложнее, чем предполагалось ранее.

Кроме того, ученые обнаружили, что алкоголь нарушает работу микроглии — иммунных клеток мозга, которые участвуют в удалении поврежденных клеток и патологических белков. Наиболее выраженные изменения наблюдались в модели с амилоидными бляшками, что, по мнению авторов, может способствовать дальнейшему повреждению нервной ткани.

Авторы отмечают, что исследование проводилось на животных, поэтому переносить полученные результаты на людей пока преждевременно. Для этого необходимы дальнейшие клинические исследования.

Ранее ученый рассказал, какие виды деменции быстрее стирают личность.