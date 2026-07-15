Частый просмотр порно не ведет к депрессии, подтвердили ученые

Симптомы депрессии связаны с более частым просмотром порнографии, однако порнозависимость не усиливает депрессию напрямую. К такому выводу пришли ученые из Мюнхенского университета бундесвера в результате анализа данных почти трех тысяч взрослых американцев. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychiatry Research (PsyRes).

В исследовании приняли участие 2806 человек, средний возраст добровольцев составил 51 год. В течение двух лет они пять раз заполняли опросники, в которых оценивали выраженность симптомов депрессии и частоту просмотра порнографии. При анализе ученые также учли пол, возраст и личное отношение участников к подобному контенту.

Во всех пяти этапах исследования люди с более выраженными симптомами депрессии сообщали о более частом просмотре порнографии. Эта закономерность сохранялась независимо от возраста, пола и того, считали ли респонденты такой контент приемлемым или осуждали его.

Затем исследователи применили более сложный статистический метод — модель панельных данных со случайными эффектами (RI-CLPM). Она помогает отделить устойчивые различия между людьми от изменений, происходящих у одного и того же человека с течением времени. Это считается одним из наиболее надежных способов проверить, действительно ли одно явление может предшествовать другому и влиять на него.

Результаты показали: более частый просмотр порновидео не предшествовал усилению депрессивных симптомов через шесть месяцев. Не подтвердилось и обратное предположение: более выраженная депрессия не приводила к усилению порнозависимости.

Ученые предположили, что депрессия и увлечение порнографией могут быть связаны общими особенностями личности, в том числе эмоциональной неустойчивостью, одиночеством, хроническим стрессом или склонностью отвлекаться от негативных эмоций любым способом.

Ранее ученый рассказал, что прием антидепрессантов может вызвать развитие зависимости.