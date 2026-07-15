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Наука

Ученые объяснили, почему вулкан Этна стал извергаться чаще

Вулканолог Виккаро: у вулкана Этна изменились процессы движения магмы
Salvatore Allegra/AP

Активность вулкана Этна на Сицилии за последние 15 лет заметно усилилась по сравнению с предыдущими периодами. Об этом рассказал РИА Новости президент Итальянской ассоциации вулканологии, профессор геохимии и вулканологии Университета Катании Марко Виккаро.

По словам специалиста, в последние годы извержения в районе вершинных кратеров происходят значительно чаще. Он объяснил это тем, что магма теперь легче поднимается из глубоких слоев к вершине вулкана, практически не задерживаясь в промежуточных и поверхностных резервуарах питающей системы.

Виккаро отметил, что после двух эпизодов извержений на рубеже 2025–2026 годов Этна на несколько месяцев вошла в фазу относительного затишья. Однако уже в июне 2026 года активность на вершинных кратерах начала постепенно возобновляться. В первую очередь изменения были зафиксированы в кратере Вораджине, где наблюдались слабые выбросы пепла и раскаленного вулканического материала. С 26 июня, по словам ученого, стромболианская активность стала более выраженной, хотя оставалась нерегулярной.

Стромболианской активностью называют слабую вулканическую деятельность, сопровождающуюся выбросами жидкой лавы и периодически повторяющимися взрывами в открытом жерле.

Утром 5 июля из жерла на восточном склоне кратера Вораджине начались выбросы вулканического пепла, которые примерно через час значительно усилились. Над вершиной Этны сформировалось облако высотой около 1,5 км. Ближайший к вулкану аэропорт Катании возобновил работу спустя два дня.

Ранее сообщалось, что вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил высокий столб пепла.

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