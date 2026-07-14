Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Наука

Назван напиток, который восстанавливает поврежденный барьер кишечника

Frontiers: ферментированный чай из китайской тооны снижает воспаление кишечника
Meteoritka/Shutterstock/FOTODOM

Чай из листьев китайской тооны (Toona ciliata), приготовленный по технологии производства черного чая, может снижать воспаление кишечника и укреплять его защитный барьер. К такому выводу пришли ученые из Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Эксперименты проводили на мышах с искусственно вызванным язвенным колитом. Исследователи сравнили три варианта воздействия: обычные высушенные листья китайской тооны, напиток из этих же листьев после ферментации по технологии черного чая и традиционный черный чай.

Наиболее выраженный эффект показал ферментированный чай из тооны. У животных он уменьшал потерю веса, кишечные кровотечения и повреждение слизистой оболочки. Кроме того, напиток помогал сохранить структуру кишечных желез и восстанавливал длину толстой кишки, которая обычно сокращается при воспалении.

Ученые связывают действие напитка с изменениями, которые происходят во время обработки листьев. Ферментация увеличила содержание биологически активных соединений — флавоноидов и полифенолов, включая кверцетин и кемпферол. Эти вещества снизили уровень ключевых воспалительных молекул IL-1β и TNF-α на 51% и 67% соответственно.

Также чай усиливал работу кишечного барьера: у животных повышалось содержание белков ZO-1 и окклюдина, которые укрепляют соединения между клетками кишечной стенки и препятствуют проникновению вредных веществ.

Дополнительно исследователи обнаружили положительное влияние напитка на микрофлору кишечника. После его употребления увеличивалось количество бактерий Akkermansia, Odoribacter и Ligilactobacillus, связанных с производством полезных короткоцепочечных жирных кислот.

Авторы отмечают, что результаты пока получены только в экспериментах на животных с острой формой колита. Поэтому чай из китайской тооны нельзя рассматривать как средство лечения язвенного колита у людей. Однако он может стать основой для дальнейших исследований пищевых компонентов, способных поддерживать здоровье кишечника.

Ранее были названы сорта чая с высоким содержанием токсичных соединений фтора.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Бежевые мамы» нарушают психику ребенка или нет? Отвечают врач и психологи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!