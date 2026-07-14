Ученые выяснили, как Гарри Поттер и Хаяо Миядзаки влияют на мировоззрение молодежи

В НовГУ изучили влияние зарубежного кинематографа на ценности и убеждения современной молодежи. Оказалось, что у студентов есть целый список психоэмоциональных проблем, которые, по их мнению, могут быть спровоцированы просмотром западных фильмов. Об этом «Газете.Ru» рассказали ученые НовГУ, которые провели опрос среди более 400 студентов.

Исследование выявило, что в студенческой среде предпочитают в основном западный контент: фильмы западных киностудий смотрят 96% опрошенных (причем 48% делают это «очень часто»). Интерес к восточному кинематографу находится на уровне 70%, однако регулярно к нему возвращается лишь каждый четвертый студент (23%).

Опрос показал, что у студентов есть целый список психоэмоциональных проблем, которые, по их мнению, могут быть спровоцированы просмотром западных фильмов. В топе этого антирейтинга — нереалистичные ожидания от жизни (30,5%), которые заставляют сравнивать себя с идеальными героями. За ними следуют перфекционизм и излишняя критика к себе (9,4%), а также синдром самозванца и сомнения в собственных силах (9%). Кроме того, респонденты отмечают страх перед неудачей и трудности в принятии решений (6,8%) и даже проблемы с самоидентификацией (5,8%).

«Влияние восточного кинематографа имеет свою специфику. Здесь респонденты чаще всего жалуются на эмоциональную перегрузку (16,7%) и избыточную ответственность вкупе со страхом отступить от традиций (14%). Также просмотр таких фильмов может приводить к излишней закрытости и страху проявить эмоции (11,6%) и даже к пониженной способности к адаптации в динамичной среде (6,3%). Впрочем, большая группа участников либо не смогла ответить на вопрос (37,8%), либо уверена, что восточное кино не вызывает никаких психоэмоциональных проблем (12,1%)», — отметил профессор кафедры педагогики НовГУ Михаил Певзнер.

Но у зарубежного кино есть и мощный созидательный потенциал. Авторы исследования отмечают, что фильмы способны стать настоящей «школой выживания», помогая личности адаптироваться к сложным жизненным ситуациям.

Ученые утверждают, что зарубежные фильмы не разрушают традиционные ценности, а расширяют культурный кругозор молодежи, помогая осмыслить глобальные проблемы. Большинство студентов (55%) считают влияние западных картин незначительным, 11% — полностью отсутствующим, а 32% признают его сильным.

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