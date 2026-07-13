Врач рассказала, как избавиться от вздутия в животе

Врач Жернова: привычка много пить во время еды может спровоцировать вздутие

Вздутие живота не всегда связано только с перееданием или тяжелой едой. Например, привычка пить во время еды или есть под просмотр видео также могут спровоцировать вздутие, рассказала «Газете.ru» Светлана Жернова, врач-терапевт медицинского курорта Verba.

«Многие продукты, которые считаются полезными, — брокколи, чеснок, бобовые, яблоки, авокадо — содержат ферментируемые углеводы (FODMAP). При дисбалансе микробиоты они становятся причиной активного газообразования. Кроме того, вздутие часто усиливают стресс, сидячий образ жизни и привычка есть на бегу. Уменьшить симптомы помогают не жесткие ограничения, а корректировка пищевых привычек. Часто заметный эффект дают простые изменения: есть медленнее, тщательно пережевывать пищу, не переедать вечером и сократить количество сухих перекусов батончиками и сэндвичами», — рассказала специалист.

Она также рекомендовала обратить внимание на режим питания и потребление жидкости.

«Стакан теплой воды за 30 минут до еды помогает подготовить желудочно-кишечный тракт к приему пищи. А вот привычка пить много во время еды или постоянно есть под телефон и сериалы, наоборот, может усиливать дискомфорт и брожение», — уточнила врач.

По словам Жерновой, при склонности к вздутию стоит аккуратнее употреблять газировку, продукты с сахарозаменителями, избыток сырой клетчатки и сочетания тяжелой жирной пищи с быстрыми углеводами.

«Если симптомы возникают даже после легкой еды, сопровождаются болью, нарушением стула, потерей веса или не проходят после изменения питания, необходимо обратиться к врачу и исключить заболевания ЖКТ, ферментативные нарушения или синдром избыточного бактериального роста», — заключила Жернова.

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