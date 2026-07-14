Врач назвал простой и эффективный способ восстановления после инсульта

Реабилитационный комплекс C-Mill VR+ на базе сенсорной беговой дорожки, который использует технологии виртуальной и дополненной реальности для восстановления после инсульта или травм и операций показал себя эффективнее и быстрее других методов реабилитации, рассказали «Газете.Ru» в Центре медицинской реабилитации Сеченовского университета.

«Принцип работы комплекса C-Mill VR+ строится на интерактивном взаимодействии пациента с визуальной средой. На полотно беговой дорожки проектор выводит различные стимулы - препятствия, следы, цели, лужи или камни – чтобы задача, предложенная пациенту, стала максимально приближенной к реальности и помогла ему восстановить навыки ходьбы, равновесие и координацию. Данные с датчиков нагрузки сразу же визуализируются и помогают пациенту осознанно корректировать собственные движения», — отметил заведующий лечебно-диагностическим отделением Центра медицинской реабилитации Сеченовского Университета Алексей Репетюк.

До начала тренировки клиницисты проводят объективную количественную оценку состояния пациента. Аппарат автоматически измеряет параметры статического и динамического баланса, а также детально анализирует паттерны походки: длину и ширину шага, его частоту, симметрию движений правой и левой сторон, распределение давления под стопами. Все эти данные система собирает и формирует наглядные отчеты, чтобы врач мог отслеживать прогресс пациента от сеанса к сеансу и вовремя корректировать программу реабилитации.

Как пояснил Репетюк, самое убедительное исследование эффективности системы провели в 2025 году. В нем участвовали 30 пациентов после инсульта. Одни занимались обычной лечебной физкультурой, другие дополнительно — 30 минут на CMill VR+ дважды в неделю, шесть недель подряд. Результат: в группе с аппаратом скорость ходьбы, выносливость, баланс и симметрия шага улучшились значимо лучше (разница статистически достоверна, p < 0,05). То есть пациенты начинали ходить быстрее, дольше и увереннее.

Другое исследование, где участвовали 60 пожилых людей (от 60 до 70 лет), показало: все они ходили на CMill, но одной группе включали виртуальную реальность, а другой — нет. VR-группа показала бо́льшие улучшения по всем тестам, и эффект сохранялся еще месяц после окончания тренировок. Сводный анализ шести исследований подтвердил: тренировки на CMill VR+ дают статистически значимое улучшение ходьбы при самых разных заболеваниях — от инсульта до болезни Паркинсона и рассеянного склероза.

«Внешний фокус внимания человека направлен на ориентиры в окружающей среде, а не на контроль своих движений. Вариативность практики, высокая интенсивность повторений и постоянная обратная связь способствуют более эффективной реабилитации», — уточнил Репетюк.

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