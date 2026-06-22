Раскрыта неочевидная опасность дефицита железа в крови

Скрытый дефицит железа у беременных может негативно влиять на развитие слуха у ребенка, нарушая энергетический обмен в клетках внутреннего уха плода. К такому выводу пришли ученые из Китая. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition.

Железо играет ключевую роль в развитии нервной системы плода, в том числе структур, отвечающих за восприятие звука. Основной запас этого микроэлемента ребенок получает от матери через плаценту, причем большая часть железа поступает на поздних сроках беременности — в период, критически важный для формирования слуховой системы.

Исследователи проанализировали данные 696 пар «мать — ребенок», а также провели эксперименты на мышах и клеточных моделях. Выяснилось, что даже скрытый дефицит железа у беременной — то есть нехватка микроэлемента без признаков анемии — связан с более медленным созреванием слуховых путей у новорожденных.

Дополнительные эксперименты показали, что нехватка железа нарушает энергетический обмен в клетках внутреннего уха плода. В результате страдают слуховые синапсы — нервные соединения, через которые звуковые сигналы передаются в мозг. У потомства мышей с дефицитом железа ученые обнаружили повреждение митохондрий, снижение числа таких синапсов и признаки скрытых нарушений слуха.

Ключевую роль в этом процессе, как показала работа, может играть пируват — вещество, участвующее в выработке клеточной энергии. Когда его уровень снижался, работа слуховых клеток ухудшалась. Добавление пирувата частично восстанавливало поврежденные связи и улучшало их функцию.

Авторы подчеркивают, что дефицит железа встречается у 30–60% беременных женщин во всем мире, однако не всегда сопровождается анемией и поэтому может оставаться незамеченным. Полученные данные показывают, что контролировать уровень железа во время беременности важно даже при нормальном гемоглобине — это может иметь значение для нормального развития слуховой системы ребенка.

Ранее врач рассказала, что нехватка железа не всегда связана с питанием.