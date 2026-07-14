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Наука

Космические путешествия могут ускорить старение

GS: полеты в космос могут ускорять старение организма через повреждение печени
Cover Images/Global Look Press

Длительные космические миссии могут ускорять процессы старения организма, вызывая изменения в печени, которые обычно развиваются с возрастом. К такому выводу пришли ученые из Университета Центральной Флориды. Результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience (GS).

Печень играет ключевую роль в обмене веществ, накоплении энергии и очищении организма от токсинов, поэтому исследователи решили проверить, как на нее влияют условия дальнего космоса. Для этого в лаборатории воспроизвели сочетание двух главных факторов межпланетных полетов — микрогравитации и космической радиации.

Эксперименты проводились в Лаборатории космического излучения NASA, где животных в течение 14 дней подвергали воздействию, сопоставимому с тем, которое могут испытать астронавты во время экспедиции на Марс.

Ученые обнаружили, что уже через сутки после облучения в клетках печени запускаются генетические изменения, очень похожие на те, что происходят при естественном старении. По мере воздействия усиливались воспаление, клеточное старение и фиброз — образование рубцовой ткани, ухудшающее работу органа. Если такие процессы продолжаются длительное время, они могут привести к серьезным нарушениям функций печени.

Полученные результаты исследователи сравнили с данными NASA, собранными у участников знаменитого эксперимента Twins Study и астронавтов миссии Inspiration4. В образцах их крови были обнаружены похожие молекулярные изменения, что подтверждает связь лабораторных наблюдений с реальными космическими полетами.

По словам ученых, космос становится своеобразной «ускоренной лабораторией старения». Если на Земле возрастные изменения развиваются десятилетиями, то в условиях космического полета многие из них проявляются значительно быстрее. Это позволит не только повысить безопасность будущих миссий к Марсу, но и лучше понять механизмы старения человека и найти новые способы профилактики возрастных заболеваний на Земле.

Ранее ученые выяснили, какой грибок переживет путешествие на Марс.

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