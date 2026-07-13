Ученый предупредил о «скрытом ударе» погоды, который приходит с опозданием

При смене погоды в месте постоянного проживания у некоторых людей могут возникнуть головная боль, слабость и скачки давления. При этом симптомы своеобразной «невыездной» акклиматизации могут появиться не в разгар жары или резкого похолодания, а спустя несколько дней. Об этом «Газете.Ru» рассказал медицинских наук, научный консультант Научно-образовательного центра прикладных химических и биологических исследований Пермского Политеха Сергей Солодников.

По словам специалиста, акклиматизация возникает не только во время путешествий. Организм вынужден адаптироваться и к резким изменениям температуры, влажности и атмосферного давления в родном городе. В этот период он тратит значительные ресурсы, чтобы сохранить постоянство внутренней среды: в жару усиливает потоотделение и расширяет сосуды, а в холод — сужает их, уменьшая потерю тепла.

Наиболее тяжелый этап часто начинается уже после того, как экстремальная погода заканчивается. Организм переходит к восстановлению после пережитого стресса, и именно в этот момент могут появиться слабость, головная боль, тошнота, скачки артериального давления и учащенное сердцебиение.

Особенно тяжело этот период переносят люди с сердечно-сосудистыми, дыхательными и неврологическими заболеваниями. Из-за ослабленных компенсаторных механизмов их организм реагирует с задержкой — уже тогда, когда температура на улице стала комфортной.

Эксперт предупреждает, что такие симптомы нередко принимают за обычную усталость.

«Первые признаки этого процесса – не физические, а поведенческие, которые сложнее всего распознать, потому что сам человек их часто не замечает. Тревогу, раздражительность, растерянность первыми видят окружающие, тогда как физические симптомы приходят позже», — объяснил эксперт.

Если недомогание сохраняется несколько дней, ученый советует облегчить физические нагрузки, больше отдыхать, соблюдать питьевой режим и отказаться от алкоголя. Не рекомендуется также самостоятельно принимать растительные адаптогены — женьшень, лимонник или родиолу.

«Первый может вызвать учащенное сердцебиение, нарушение ритма и подъем давления. Вторая повышает двигательную активность, что при необходимости отдыха скорее мешает, чем помогает. Последний способен спровоцировать рост давления, носовые кровотечения, нарушения сна, головную боль, нервозность, возбуждение, тошноту, рвоту, диарею, падение сахара в крови и кожную аллергию», – заключил эксперт ПНИПУ.

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