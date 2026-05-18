Почему понятие «рабочее давление» — опасный миф, рассказал врач

Хорошее самочувствие при высоком давлении не означает, что организм «привык» или «адаптировался». Понятие о «рабочем давлении» (так называют повышенные показатели давления, при которых пациент чувствует себя удовлетворительно и может работать) — опасный миф, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры терапии и профессиональных болезней Ульяновского государственного университета, врач-кардиолог, эксперт портала «Если у вас есть сердце» Елена Ефремова.

Артериальная гипертензия (АГ) в настоящее время рассматривается как основной плацдарм для возникновения сердечно-сосудистых катастроф, таких как инфаркт миокарда, инсульт, сердечная недостаточность.

«Несмотря на все успехи в современной кардиологии, когда речь идет об АГ, до сих пор работает «правило половин»: только половина из людей, страдающих АГ, знают о своем заболевании, половина из них получают терапию и только половина из получающих терапию контролируют свое артериальное давление успешно (достигают целевых значений). Для должного контроля артериальной гипертензии соблюдение рекомендаций врача — обязательное и неотъемлемое условие. Терапия АГ окружена множеством мифов, в число которых входит и понятие индивидуального «рабочего давления». «Рабочее артериальное давление» — это устоявшийся в прошлом медицинский и бытовой термин. Однако в современных клинических рекомендациях такого понятия не существует, а врачи используют термин «целевой уровень АД», при котором доказано снижение риска сердечно-сосудистых осложнений», — рассказала врач.

Для большинства пациентов с гипертонией первичной целью считается уровень АД менее 140/90 мм рт. ст.

«Однако, при условии хорошей переносимости, оптимальное целевое артериальное давление в настоящее время менее или равное 130/80 мм. рт. ст. Что означает «хорошая переносимость»? Это отсутствие головокружения, обморочных состояний, ухудшения зрения, слуха и памяти, немотивированной слабости, сердцебиения, одышки, отрицательной динамики со стороны лабораторных показателей (функция почек, электролитный состав крови). На достижение «цели» у нас есть три месяца, что важно, в том числе для адаптации пациента к действительно «рабочим», то есть «целевым» цифрам артериального давления», — заметила доктор.

«Артериальную гипертензию не случайно называют «немым убийцей». Повышенное АД может не вызывать симптомов годами, но при этом необратимо поражает так называемые органы-мишени: сосуды, сердце, головной мозг, глаза и почки, способствует развитию атеросклероза, поддерживает процессы фиброза и воспаления, вызывает нарушения микроциркуляции в органах и тканях, приводит к преждевременной смерти. И это уже реальность, а не миф», — заключила врач.

Ранее врач Конради сообщила, что более 40 млн россиян страдают от артериальной гипертензии, эффективно лечатся лишь 44% пациентов.