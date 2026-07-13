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Наука

Названы появляющиеся на лице признаки высокого уровня холестерина

Химик Грин: желтые бугорки вокруг глаз могут говорить о повышенном холестерине
Shutterstock/FOTODOM

Бледно-желтые бугорки в области вокруг глаз могут быть не только косметическим дефектом, но и сигналом повышенного уровня холестерина. Об этом рассказал член британского Королевского химического общества и эксперт в области косметологии Брюс Грин в интервью HuffPost.

По его словам, такие образования называются ксантелазмами. Они представляют собой небольшие мягкие желтоватые бляшки, которые чаще всего появляются на верхних или нижних веках, ближе к внутреннему уголку глаза. Сами по себе ксантелазмы не опасны и обычно не вызывают боли, однако они могут свидетельствовать о нарушении жирового обмена и повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист пояснил, что ксантелазмы формируются из-за отложения холестерина в коже. Хотя они нередко встречаются у людей с высоким уровнем холестерина, иногда такие образования возникают и при нормальных показателях липидов крови. Поэтому при их появлении врачи рекомендуют пройти обследование и проверить липидный профиль.

При этом эксперт отметил, что не все белые или желтоватые высыпания на лице связаны с холестерином. Похожие образования – милиумы – возникают из-за скопления кератина под поверхностью кожи. Чаще всего они появляются под глазами, на щеках или вокруг носа и не представляют угрозы для здоровья.

По словам Грина, милиумы могут возникать после ожогов, травм кожи или при использовании слишком плотной косметики, способной закупоривать поры. Обычно они исчезают самостоятельно, однако ускорить этот процесс помогают средства с ретинолом или мягкие химические пилинги.

Эксперт подчеркнул, что самостоятельно отличить ксантелазмы от милиумов бывает сложно. Если желтоватые бляшки появились впервые или постепенно увеличиваются, стоит обратиться к врачу, чтобы исключить нарушения липидного обмена и при необходимости вовремя начать лечение.

Ранее был найден способ снизить уровень «плохого» холестерина на 62% за один раз.

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