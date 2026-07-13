Женщинам перечислили симптомы аллергии на сперму

Врач Илюхина: насморк и отек вульвы могут говорить об аллергии на сперму

У некоторых женщин после полового контакта может развиваться аллергическая реакция на сперму. Симптомы обычно появляются в течение первых 30 минут после незащищенного секса. Наиболее характерными признаками являются жжение, зуд, покраснение и отек вульвы и слизистой влагалища. Об этом рассказала гинеколог Татьяна Илюхина в своем Telegram-канале.

В более тяжелых случаях аллергическая реакция может выходить за пределы зоны половых органов. Среди возможных системных симптомов Илюхина назвала крапивницу, чихание, заложенность носа, а в редких случаях — отек гортани, затруднение дыхания и резкое снижение артериального давления, вплоть до анафилактического шока.

По словам специалиста, одним из главных диагностических признаков является исчезновение симптомов при использовании презерватива, поскольку он предотвращает контакт слизистых с семенной жидкостью.

Аллергия развивается не на сами сперматозоиды, а на белки, содержащиеся в семенной плазме — жидкости, которая окружает сперматозоиды. Иммунная система ошибочно воспринимает эти белки как опасные вещества и начинает вырабатывать антитела класса IgE. При повторном контакте запускается аллергическая реакция с выбросом гистамина и других медиаторов воспаления, вызывающих зуд, отек и покраснение.

Специалисты отмечают, что такая аллергия встречается редко. Она может возникнуть в любом возрасте, даже если раньше подобных реакций не было. Иногда симптомы появляются только после смены полового партнера, поскольку состав белков семенной жидкости у разных мужчин может различаться.

При подозрении на аллергию врачи рекомендуют обратиться к гинекологу и аллергологу. Важно исключить инфекции, передающиеся половым путем, и другие заболевания, которые могут вызывать схожие симптомы. В зависимости от тяжести реакции лечение может включать прием антигистаминных препаратов, использование барьерной контрацепции или проведение аллерген-специфической терапии в специализированных центрах.

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