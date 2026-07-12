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Наука

Бактерии полости рта могут способствовать затвердению клапанов сердца

BCVS: бактерии из воспаленных десен могут вызвать затвердение клапанов сердца
Shutterstock

Бактерии, связанные с заболеваниями десен, могут играть роль в развитии опасного заболевания сердца — кальцифицированного стеноза аортального клапана (КСАК). К такому выводу пришли исследователи из США. Результаты представлены на научной сессии Американской кардиологической ассоциации по фундаментальным сердечно-сосудистым наукам 2026 года в Бостоне (BCVS26).

КСАК развивается, когда аортальный клапан сердца утолщается и покрывается отложениями кальция. Из-за этого клапан хуже открывается, ограничивая поступление крови из сердца в организм. На ранних стадиях заболевание может не иметь симптомов, но при прогрессировании приводит к одышке, боли в груди, усталости, обморокам, сердечной недостаточности и повышает риск преждевременной смерти. При тяжелой форме основным методом лечения остается замена клапана.

Ученые изучали роль бактерии Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), которая считается одним из ключевых возбудителей пародонтита — хронического воспаления десен, сопровождающегося разрушением тканей. Ранее эту бактерию связывали с системным воспалением и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи обнаружили, что P. gingivalis чаще встречалась в образцах кальцинированных аортальных клапанов, удаленных во время операций, чем в тканях клапанов при других заболеваниях. Дополнительные эксперименты на мышах показали, что регулярное воздействие живых бактерий приводило к накоплению P. gingivalis в аортальном клапане, усилению кальцификации и появлению признаков стеноза. Лечение антибиотиками снижало эти эффекты.

Ученые также установили, что бактерия активирует воспалительный белок IL-1β, который может запускать процессы, способствующие повреждению и кальцификации клапана. Когда у мышей отключали ген IL-1β, выраженность изменений в клапанах значительно уменьшалась.

Авторы исследования отмечают, что пока рано говорить о конкретных методах профилактики КСАК с помощью лечения инфекций полости рта, поскольку результаты еще необходимо подтвердить в исследованиях с участием людей. Однако работа указывает на возможную связь между здоровьем десен и состоянием сердца.

Ранее ученые нашли новый способ защитить сосуды при ожирении и диабете.

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