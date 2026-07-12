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Наука

Ученые выяснили, как гориллы наращивают большие мышцы без мяса в рационе

SciDaily: крупный кишечник помогает гориллам наращивать мышцы без мяса в рационе
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Горные гориллы способны наращивать внушительную мышечную массу, питаясь почти исключительно листьями, побегами и стеблями. Как отмечают ученые, их пример показывает, что для формирования сильного тела мясо не является обязательным условием. Это показало исследование, опубликованное в журнале ScienceDaily.

Несмотря на растительный рацион, взрослые самцы горилл могут весить до 180 килограммов. Необходимый для роста мышц белок они получают из растений, а эффективно усваивать пищу им помогает особое строение пищеварительной системы.

Ключевую роль играет увеличенная толстая кишка, где живут миллиарды бактерий и других микроорганизмов. Они расщепляют клетчатку, которую организм горилл самостоятельно переварить не может. В процессе ферментации образуются короткоцепочечные жирные кислоты — ацетат, пропионат и бутират, которые всасываются через стенку кишечника и становятся дополнительным источником энергии.

Кроме того, кишечная микрофлора помогает максимально эффективно извлекать питательные вещества из растений, обеспечивая организм аминокислотами, необходимыми для построения мышечной ткани.

У человека также вырабатываются короткоцепочечные жирные кислоты при переработке клетчатки кишечными бактериями. Их источниками служат бобовые, овес, фрукты и другие растительные продукты. Однако пищеварительная система человека значительно менее приспособлена к переработке огромных объемов растительной массы, чем кишечник горилл.

Исследователи подчеркивают, что результаты не означают, что люди могут копировать рацион приматов. В отличие от горилл, вегетарианцам и веганам приходится получать белок из более концентрированных растительных источников — бобовых, сои, цельнозерновых продуктов, орехов и семян. По словам ученых, именно сочетание специализированной пищеварительной системы и работы кишечной микробиоты позволяет гориллам поддерживать впечатляющую мышечную массу без употребления мяса.

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