Академик дал прогноз по самым распространенным заболеваниям в ближайшие годы

Вице-президент Российской академии наук (РАН), директор «Российского центра неврологии и нейронаук» Михаил Пирадов заявил, что заболевания мозга через несколько лет станут самыми распространенными в мире среди всех болезней человека. Его слова в ходе форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» передает РИА Новости.

«И поэтому сейчас каждая десятая статья в мире пишется в научных журналах по поводу исследований в нейронауках. Это потрясающая, конечно, вещь», — сказал академик.

Он при этом отметил, что до 45% случаев, связанных с поражением мозга, обратимы, если заниматься ими на ранних этапах.

В мае журнал Alzheimer's & Dementia писал, что ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая по анализу крови способна выявлять четыре нейродегенеративных заболевания, связанных с деменцией, с точностью 92,3%. Новый инструмент позволяет различать болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, лобно-височную деменцию и деменцию с тельцами Леви, а также отличать эти заболевания от обычных возрастных изменений мозга.

Ранее ученые связали сбой в «системе очистки» мозга с развитием болезни Альцгеймера.