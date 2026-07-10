В России выявили наиболее эффективный метод борьбы с курением

Повышение минимальной розничной цены на сигареты снижает потребление табака эффективнее, чем введение квот на продажу. К такому выводу пришли доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Людмила Засимова и аналитик Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Алина Бирюкова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Авторы проанализировали данные Росстата по 82 регионам России с 2011 по 2023 год — 1066 наблюдений. Средний курильщик покупал 2,9 пачки в месяц и тратил 176 рублей (в ценах 2011 года) — около 3,6% потребительских расходов. Потребление распределено неравномерно: меньше всего курят на Северном Кавказе (0,06–1,26 пачки в месяц), больше всего — в НАО, ЯНАО и на Камчатке (до 9 пачек).

Ценовая эластичность спроса оказалась отрицательной: снижение доступности сигарет на 1% ведёт к сокращению покупаемых объёмов, однако расходы курильщиков при этом растут на 0,28% — люди не бросают, а переходят на более дешёвые марки. Рост реальных доходов на 1% увеличивает потребление на 0,24%. Это означает: чтобы курение снизилось, цены должны расти быстрее доходов.

«С 2009 по 2016 год доля курильщиков в России снизилась с 39,4 до 30,9%. В последние десять лет эта тенденция остановилась. Часть курильщиков адаптируется к росту цен, переходя на дешевые или нелегальные марки», — отметила Алина Бирюкова.

По мнению авторов, главный инструмент антитабачной политики — единая минимальная розничная цена на все пачки. «Россияне снижают потребление, если привычка становится менее доступной. Но для реального эффекта важно добиться опережающего роста цен по сравнению с доходами населения», — подчеркнула Бирюкова.

Ранее выяснилось, что вирусы Эболы и хантавирус все чаще маскируются под симптомы обычного гриппа.