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Наука

В автомобилях обнаружили химикат, повышающий риск деменции

Open Medicine: резина автомобильных шин выделяет химикат, нарушающий работу клеток мозга
Robert Kneschke/Shutterstock/FOTODOM

Каждый раз, когда машина тормозит, крошечные частицы резины падают на асфальт. Оказывается, в них скрывается химикат, способный добраться до мозга и нарушить там работу иммунных клеток, повышая риск болезни Альцгеймера. К такому выводу на основе компьютерного моделирования пришли Чунь Чжан из Медицинского колледжа Трех ущелий Чунцина и Цзинци Чжан из Чэнду университета традиционной китайской медицины. Работа опубликована в журнале Open Medicine.

Производители добавляют в резину вещество 6PPD, защищающее шины от растрескивания. При истирании покрышки частицы 6PPD вступают в реакцию с атмосферным озоном и превращаются в 6PPD-хинон — загрязнитель, который оседает в дорожной пыли, попадает в водоемы и уже обнаружен в моче и крови людей. Ранее этот химикат был признан смертельно токсичным для лосося и показал способность преодолевать гематоэнцефалический барьер — защитную мембрану между кровью и мозгом.

Сопоставив список белков-мишеней 6PPD-хинона с генами, связанными с болезнью Альцгеймера, авторы нашли 92 общих точки. Из них выделили 21 ключевой ген, особенно активный в коре мозга и базальных ганглиях — зонах, первыми страдающих при деменции.

Компьютерное моделирование показало: молекула 6PPD-хинона физически встраивается в ключевые белки наподобие ключа в замок и способна блокировать их нормальную работу. Анализ посмертных образцов мозга пациентов с Альцгеймером подтвердил: активность именно этих генов у больных нарушена.

Авторы подчеркнули: все выводы получены вычислительными методами и требуют проверки в клеточных и животных экспериментах. Тем не менее исследование указывает на привычное дорожное загрязнение как потенциальный фактор риска деменции.

Ранее была выявлена группа пациентов, на которых плохо действуют стандартные препараты от инсульта.

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