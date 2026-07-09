Ставшая интернет-звездой писклявая лягушка может исчезнуть с лица земли

Пустынная дождевая лягушка, ставшая интернет-сенсацией благодаря своему характерному писклявому крику, теперь находится под угрозой исчезновения. Об этом сообщает BBC со ссылкой на Международный союз охраны природы (МСОП).

Лягушку включили в глобальный список видов, находящихся в зоне высокого риска вымирания. Она обитает исключительно в узкой полосе песчаных дюн на юге Африки, где зарывается в песок. По оценкам специалистов, численность вида сократится на 20% в ближайшие два десятилетия из-за алмазодобычи и планов по освоению энергетических ресурсов, которые угрожают ее среде обитания.

Куратор амфибий и рептилий Лондонского зоологического общества Бенджамин Тэпли заявил, что такие уникальные по внешнему виду лягушки могут стать жертвами собственной славы.

Ученый из природоохранной группы Anura Africa Алекс Лоуренс пояснил, что лягушки обитают в дюнах шириной всего около 10 км и выбираются на поверхность только для того, чтобы питаться и дышать.

«Если среда обитания будет преобразована, у этого вида не будет возможности переместиться дальше по побережью», — пояснил исследователь.

В список видов, находящихся под критической угрозой, также внесена крошечная улитка, обитающая только у перегретых источников на дне океана и начавшая вымирать на фоне добычи полезных ископаемых из морского дна.

МСОП оценил статус почти 176 тысяч видов растений, животных и грибов, из которых 49,5 внес в список находящихся под угрозой исчезновения.

Ранее в новозеландской пещере открыли потерянный мир, исчезнувший миллион лет назад.