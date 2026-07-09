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Наука

Россияне назвали два главных условия счастливой жизни

Росгосстрах Жизнь: 57% россиян считают здоровье ключевым фактором счастья
Look Studio/Shutterstock/FOTODOM

Россияне считают финансовую стабильность и хорошее самочувствие главными условиями счастливой жизни, однако только 28% готовы ежегодно проходить диспансеризацию. Об этом «Газетее.Ru» рассказали в пресс-релизе по данным опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и «Маданес Россия».

Согласно исследованию, 62% респондентов назвали главным показателем качества жизни финансовую стабильность и возможность реализоваться в карьере. Еще 57% считают ключевым условием благополучия хорошее самочувствие.

При этом, несмотря на высокую ценность здоровья, далеко не все регулярно проходят профилактические обследования. Лишь 28% опрошенных посещают врачей для проверки здоровья не реже одного раза в год, еще 18% делают это раз в два-три года. Почти треть россиян (29%) обращаются к медикам только при появлении жалоб, 18% не смогли вспомнить, когда проходили обследование в последний раз, а 7% вовсе не проходят диагностику.

Опрос также показал высокий интерес к профилактической медицине. Почти восемь из десяти респондентов (78%) заявили, что хотели бы пользоваться специальными программами, помогающими организовать регулярные медицинские обследования. При этом главным препятствием для многих остается стоимость таких услуг.

Большинство участников исследования (70%) отметили, что при более доступных ценах на медицинскую помощь смогли бы уделять своему здоровью больше внимания.

Кроме того, россияне рассказали, что мотивирует их проходить профилактические осмотры. Для 47% важны удобная организация обследований и регулярные напоминания. Для 33% стимулом становится наличие полиса ДМС от работодателя, для 30% — программы страхования жизни, а 18% признались, что внимательнее относиться к здоровью их заставила болезнь близкого человека.

Как отмечают авторы исследования, результаты показывают, что россияне все чаще рассматривают здоровье как неотъемлемую часть общего благополучия наряду с финансовой стабильностью.

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